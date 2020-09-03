Ефремов в последнем слове отказался «отмазываться»

Москва, 3 сентября. Заслуженный артист России Михаил Ефремов в последнем слове по делу о смертельном ДТП в Москве заявил, что «отмазываться» не станет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг в Пресненском суде прошли прения сторон по резонансному делу. Актер, выступая с последним словом, подчеркнул, что избежал бы суда, если бы воспользовался «телефонным правом», но он захотел «решить все честно».

«У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю… Я не собирался отмазываться, я пошел в суд, чтобы установить истину», — сказал он.

Приговор артисту огласят 8 сентября. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года.

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов пьяный сел за руль авто, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную машину. Фургоном Lada управлял курьер Сергей Захаров, который скончался от полученных травм. Артист не пострадал, в его крови впоследствии нашли следы наркотических веществ.

Ефремов практически сразу признал вину, но затем отказался от своих слов, объяснив, что «почти ничего не помнит» о том вечере. Во время заседания в четверг заслуженный артист РФ выступил с заявлением, что все же признает себя виновным в ДТП, которое привело к смерти человека.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в свою очередь, подчеркнул, что любой приговор Ефремову, кроме обвинительного, развяжет руки сотням пьяных водителей.