«Переворачиваем календарь»: пять российских песен, которые тоже стали мемами

Многие шутят, что в социальные сети 3 сентября можно даже не заходить: вряд ли там будет что-то, кроме мемов про горящие костры рябин и переворачивание календаря. Редакция Федерального агентства новостей решила вспомнить, песни каких российских исполнителей тоже стали мемами и могут по этой части составить достойную конкуренцию творчеству Михаила Шуфутинского. Представляем вашему вниманию топ-5 композиций.

«Тополиный пух», группа «Иванушки International»

Композиции «Тополиный пух» в 2020 году исполняется уже 22 года, но она по-прежнему не теряет своей актуальности. Что «Иванушки» создали хит, было понятно изначально: летом 98-го снятый к нему клип широко ротировался в эфире российского телевидения, а песня заняла первое место в чарте «Русского радио».

Вторая волна популярности пришла к ней с появлением мема, где припев «Тополиного пуха» кассир магазина якобы использует в качестве альтернативного способа проверки возраста покупателей алкоголя.

Активно вспоминают песню «Иванушек» и в сезон, когда улицы города засыпаны тополиным пухом. Здесь, в общем-то, все очевидно.

«Императрица», Ирина Аллегрова

Фразу «шальная императрица» уже давно используют в качестве ироничного эпитета, а народные умельцы активно создают к ней фотоколлажи и мемы.

Кстати, сама композиция «Императрица» на три года старше «Тополиного пуха»: Ирина Аллегрова впервые выступила с ней в 1995 году. В 1997 году певица выпустила одноименный альбом.

«7 элемент», Витас

Строчка «Я пришел дать эту песню» из композиции «7 элемент» давно стала мемом практически международного масштаба. Этот хит Виталий Грачев (более известный как Витас) впервые представил публике в 2001 году. Несколько лет спустя запись выступления появилась на видеохостинге YouTube.

Зарубежных зрителей удивили необычный облегающий костюм Витаса и манера исполнения. В результате композиция завирусилась и разошлась на мемы.

Каверы и пародии на «7 элемент» жители разных стран мира записывают до сих пор. В 2018 году героем одного из таких роликов стал Танос — антигерой фильмов вселенной Marvel. Видеозапись собрала почти четыре миллиона просмотров.

«Цвет настроения синий», Филипп Киркоров

Эта композиция, пожалуй, в представлении даже не нуждается. Филипп Киркоров выпустил песню «Цвет настроения синий» 14 марта 2018 года, и к 3 сентября 2020 года клип к ней собрал более 61 миллиона просмотров на YouTube.

В первые сутки после премьеры его посмотрели более трех миллионов человек, и это вывело Киркорова на первую строчку трендов видеохостинга.

Клип, который некоторые посчитали скандальным, почти моментально разошелся на мемы в Сети.

«Выпьем за любовь», Игорь Николаев

Песня «Выпьем за любовь» долгие годы была визитной карточкой Игоря Николаева. Эту композицию артист представил публике в 1995 году. Пользователи Сети до сих пор используют строчки из песни для создания фотожаб.