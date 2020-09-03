Алексей Герман рассказал о влиянии пандемии и протестов в США на кино

Культурная жизнь всего мира остановилась под влиянием пандемии коронавируса. Концерты, спектакли, кино, музеи, — все это стало недоступно для людей. В это время артисты попытались проводить мероприятия в онлайн-формате, исполняя песни на своих страницах в социальных сетях. Стриминговые сервисы были на пике своей популярности. Культурная сфера уже сейчас находится в ожидании новых творческих продуктов.

Как эпидемия коронавируса изменила культурную жизнь России? Что потеряла мировая культура, а что ей удалось приобрести за период пандемии? Какие знаковые события произошли в России и в мире? Дала ли толчок самоизоляция началу новых творческих процессов?

Эти вопросы обсудили на пресс-конференции под названием «Культура после карантина». Почетным гостем мероприятия, которое прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», стал российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший. Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой ее обзор.

— Алексей, сильно ли повлияла на индустрию кино коронавирусная пауза? Действительно ли все кино окончательно уйдет на стриминговые сервисы?

— Эти вопросы нужно разделить и отвечать на них скученно нельзя. Во-первых, стриминговые сервисы будут усиливаться, независимо от пандемии. Она просто ускорила их развитие. Безусловно, Netflix войдет в Россию, и это уже происходит. Русским сервисам будет сложно конкурировать с зарубежными, поскольку у последних контент богаче. Учитывая выпадающие доходы и сложную экономическую ситуацию, люди не смогут платить за несколько сервисов сразу.

Во-вторых, кинотеатры в России находятся в сложном положении. Но они, так или иначе, выживут, будет [изобретена] вакцина и останется любовь людей к совместному времяпровождению. Поход в кино — это путешествие и отдых. Да, наверное, нынешняя ситуация приведет к сокращению ввода новых кинотеатров в стране, но это компенсируется с годами. Не вижу проблемы.

С кинематографом будет сложнее, а именно с теми фильмами, производство которых попало на начало пандемии, потому что [кинокомпаниям пришлось понести] очень большие убытки. Вот этим людям будет сложнее. И потом некоторое время будет сложнее выходить фильмам в прокат, потому что их будут догонять американские релизы. Американские фильмы будут выпускать в ущерб русским. Среднее качество американского блокбастера лучше российского.

—​​​​ Есть ли у вас ощущение, что сам жанр кинематографа в кризисе?

— Во-первых, я думаю, что это связано с тем, что в США разделилась история на мейнстримовский кинематограф и условный арт-хаус, который к нам попадает крайне редко. Во-вторых, там все-таки сейчас победило бабло. Если мы говорим о феномене кино 70-80-х годов в США, то тогда пришло мощное поколение ребят (кинорежиссеров. — Прим. ФАН). Они были смелые и во все это дело верили, они дали новое дыхание стагнирующему тогда Голливуду. Сейчас все это дело переместилось к мексиканцам, потому что у них тоже есть такая брутальность. Но все-таки сейчас кино больше стало продюсерским проектом, а поэтому мы видим бесконечные фильмы по комиксам, которые похожи друг на друга.

— Толерантность к чернокожим очень сильно влияет на киноиндустрию в США. К примеру, фильм «Черная пантера» выделяют, потому что он снят о черных. В Netflix обязательно должны быть люди черного цвета кожи. Не добьет ли это киноотрасль, поскольку люди будут бояться шутить про чернокожих?

— Мы со своей колокольни считаем происходящее в США бредом. Но это не совсем так. Они (чернокожие. — Прим. ФАН) действительно пытаются сделать новую сборку страны. Приведут ли эти действия к усилению или нет, я не знаю. Тем не менее черным нужен был свой герой и это сработало. Конечно, любые революционные изменения ведут к перегибам, но это их дело и [их] ощущение справедливости. Мы — одна цивилизация, а они — другая. Пускай сами разбираются.

— Постойте, в России уже стесняются говорить слово «черный».

— Меня больше волнует то, что происходит у нас, в том числе наши победы и поражения. Если говорить про США, то это их дело. Они (чернокожие. — Прим. ФАН) считают, что их общество должно быть таким. Выдержит ли фундамент страны все это, уже другой вопрос. Если снести всех отцов-основателей, то что останется?

— Та​​​​​​​к выдержит или нет?

— Я не знаю. США вошли в тяжелую турбулентность, которая будет влиять на весь мир.

— Какие фильмы и книги, может быть связанные с пандемией или нет, стали для вас открытием?

— Я ничего не смотрел, связанного с пандемией. Вы знаете, я как-то отходил от работы и занимался внутренним успокоением. А смотреть на пандемию, как героические ученые находят вакцину за неделю — мне было смешно. Я попробовал посмотреть один фильм («Эпидемия». — Прим. ФАН), где обезьяна убежала, ее поймали и всех вылечили. Но учитывая реальность, я не стал еще что-то смотреть.

— На 2020 год было запланировано много культурных мероприятий, в которых вы предполагали принять участие. Какие самые знаковые потери для индустрии?

— Да все! Театры, которые будут долго восстанавливаться, там тяжелейшая ситуация, потому что артисты там пожилые.

— А кинофестивали?

— Кинофестивали да, они восстановятся. Допустим, не было Каннского кинофестиваля, но мир не рухнул. Меня беспокоит, что происходят бесконечные скандалы в театрах. Они вбрасываются в публичную плоскость по типу того, кто больше или меньше любит Родину. На самом деле, люди просто «делят портфели». Мне кажется, что это разрушающая история.

— Подвергается критике сама идея финансирования государственного кино, потому что в результате производятся слабые фильмы. Разные есть мнения, но какой бы вы механизм придумали для поддержки российского кино?

— С одной стороны, я бы с вами начал бы спорить, если бы был министром культуры. Мы видим, что доходы некоторых видов кино растут, к примеру, анимации. В принципе, был рост и в игровом кино.

С другой стороны, проблема есть. Она решается очень простым способом — экспертизой, которая осуществляется профессиональным сообществом. Чем она больше делает упор на качество фильма, тем лучше.

— Ка​​​​​​​к объяснить большую популярность обзоров русских фильмов на YouTube-канале BadComedian, чем самих фильмов?

— Он как бы смешной и соответствует ощущениям людей, которые смотрели фильм.

— Вы смотрите эти обзоры?

— Я смотрел обзоры, но не все.

— Та​​​​​​​кая критика влияет на режиссеров в их творчестве?

— Важная история — это индустриальные правила, которые должны вырабатываться. Должен быть независимый профсоюз, который защищает сотрудников. Продюсеры обязаны отвечать за свои слова. Очень часто они приходят и говорят: «Давай запустим кино. Возьмем денег от государства». Дальше выясняется, что у них инвесторов и производящей инфраструктуры нет. Этого быть не должно. У нас есть талантливые ребята, но они не все могут пробиться.

Безусловно, сейчас слишком много болтовни. Приходит человек и говорит, что сделает такую компьютерную графику, которой нет нигде. Но это вранье. Я смотрю фильм в Китае, который имеет большое финансирование, но он плох. Значит, эту проблему не могут решить даже деньгами. Она упирается в ответственность, в экспертизу и в компетенцию. Бюджет любого американского блокбастера больше, чем вся наша индустрия. Если мы хотим сделать не хуже, то нужно менять подход.

— Почему не идут деньги в российскую киноиндустрию?

— Во-первых, воровство, а во-вторых — очень испорченное реноме для инвесторов (очень часто им обещают деньги, но не возвращают). Потом есть проблема кинотеатров. Допустим, есть самый кассовый фильм «Довлатов». Он показывался на 400 экранах, а не на 1000 экранах. В последнем случае его показатели были бы лучше.

— А почему?

— Потому что все-таки считается, что иностранные фильмы приносят больше прибыли, но не всегда. Российские фильмы не всегда берут в прокат. В этом плане идея квотирования мне не казалась такой неправильной. Эта невидимая рука иногда хуже, чем Госплан.