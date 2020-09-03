Шуфутинский выбрал лучший мем про 3 сентября

Москва, 3 сентября. Король русского шансона Михаил Шуфутинский назвал самые лучшие мемы на его песню «Третье сентября».

Пользователи Интернета ежегодно отмечают «праздник 3 сентября». Они слушают одноименную песню Шуфутинского и смотрят мемы.

Известный музыкант неоднократно говорил, что именно эта композиция сделала его популярным среди молодежи. Сам артист с удовольствием поддерживает эту традицию. По его словам, он каждый год «переворачивает» страницу календаря.

«Этот мем я видел давно, он мне знаком. Нельзя же просто так взять и не послушать Шуфутинского третьего сентября. Так что я поставлю ему 7 баллов», — решил музыкант, его слова передает телеканал «360».

Артист рассказал, что поет эту песню на каждом концерте. И слушатели просят спеть ее на «бис».

«Так, карантин мы пересидели. Мне нравится этот мем, он позитивный. И я тут хорошо выгляжу. Автор молодец, кем бы ты ни был», — заметил Шуфутинский.

Интересно, что песня про 3 сентября не сразу стала хитом. Ее написали Игорь Крутой вместе с Игорем Николаевым и подарили Шуфутинскому в 1995 году.

Только в 2011 году песню стали цитировать в Сети, а с 2013 года благодаря мему с Риком Россом переворачивать календари и жечь «костры рябин» начали каждый год.