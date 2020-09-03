Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

Москва, 3 сентября. Польша продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, события вокруг Белоруссии являются из ряда вон выходящими. Варшава оказывает давление на Минск, диктуя линию поведения, открыто поддерживает белорусские оппозиционные силы, в том числе финансируя их через подконтрольные НПО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша, Чехия, Литва и Украина вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и управляют протестными акциями. Кроме того, премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил о попытке внешних сил вбить клин в отношения с РФ.