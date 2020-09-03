Борисов сообщил о шансах РФ избежать второй волны пандемии

Москва, 3 сентября. Есть вероятность, что Россия избежит второй волны пандемии и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на пленарной сессии Столыпинского форума.

«Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии», — сказал он.

Борисов напомнил, что первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике. Вместе с тем уточнил, что предприятиям оборонного сектора удалось пройти этот период без потерь.

«Я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятия ОПК абсолютно точно выдержат все планы», — резюмировал вице-премьер.

Ранее вероятность второй волны коронавируса в стране комментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что если граждане будут соблюдать правила, предписанные ведомством, новой вспышки заболеваемости возникнуть не должно.

Аналогичное мнение ранее высказывали академик РАН Сергей Колесников и замдиректора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, доктор медицинских наук Кирилл Зыков.

За последние сутки в России выявлено 4995 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило миллион человек и достигло 1 009 995.