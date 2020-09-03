Алексей Леонков: Вопрос безопасности Египта до сих пор на повестке дня

Авиасообщение с Египтом было приостановлено после трагедии над Синайским полуостровом и до тех пор, пока Египет не наведет порядок в сфере безопасности и обеспечения полетов, безопасности в аэропортах.

Наведение порядка затянулось вплоть до времен, когда наступила пандемия коронавируса. Может быть, эта пауза, которая стала всеобщей, способствовала тому, что какой-то порядок наконец навели. Пока у меня нет четких сведений, что в настоящее время это так, но я думаю, что наше правительство, принимая такое решение, учитывало этот момент.

Ковид ковидом, а вопрос безопасности перелетов, из-за которого было прекращено авиасообщение с Египтом, с повестки дня никто не снимал.

Когда закрывались границы, в самую последнюю очередь закрывалось авиасообщение между столицами. Думаю, и открытие начинается именно со столиц. Каир — это не курортная зона, куда должны ринуться все наши отдыхающие, соскучившиеся по египетскому морю и солнышку. Делается это для того, чтобы деловая активность между нашими странами возобновилась и стала более насыщенной.

Раз открывается авиасообщение, значит, деловые делегации, в том числе заинтересованные и в военно-техническом сотрудничестве, смогут приезжать к нам. Кстати, на выставку «Армия-2020» из-за коронавируса не приехала делегация из Египта, не было и китайской делегации. Все восстанавливается постепенно и осторожно, выбираются страны с наименьшей опасностью заражения COVID-19.

Да, Египет имеет дополнительную особенность — там должна быть обеспечена безопасность. Каир всегда был относительно безопасным. Но, возможно, из Каира граждане захотят перемещаться уже по внутренним линиям. В первую очередь, речь идет о безопасности населенных пунктов, связанных с туризмом, особенно курортов, которые так полюбились российским туристам. В Ростуризме должны выступить и уточнить, не опасна ли такая поездка.

Если наши граждане сначала поедут туда, а потом их поставят перед фактом, что это небезопасно — это будет нехорошо. Например, когда открыли Турцию, Ростуризм подтвердил, что на курортах все спокойно и хорошо. Поэтому в направлении Турции активность наших граждан, особенно желающих поймать бархатный сезон, только возросла.

Насколько я знаю, полеты в Египет по дипломатической линии совершались и ранее. Одно время курсировали сообщения — особенно на фоне наших успехов в Сирии — что Дамаск и Каир хотят серьезно рассмотреть вопрос о размещении там нашей военной базы. По этому поводу несколько раз состоялся обмен военными делегациями в рамках военно-технического сотрудничества.

Каир не является туристическим городом. А там, где курорты — сообщение было прекращено, но некоторые наши безбашенные туристы поступали по-хитрому, летели в одну страну, а потом пересаживались и летели в Египет на свой страх и риск — и хорошо, что никто не попал в неприятную ситуацию.

Вспомним эвакуацию наших граждан, когда началась пандемия. У тех, кто решил отдыхать по горящим путевкам, отдых затянулся на несколько недель и даже месяцев — выбраться они не могли. Если государство скажет, что с туризмом все хорошо, если гарантирует безопасность, то если что-то произойдет, оно окажет людям помощь. Наши ведомства должны предупреждать людей о рисках.