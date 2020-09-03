Пашаев нашел новое оправдание для Ефремова: «Ну кто не пьет?»

Москва, 3 сентября. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев нашел новое оправдание для своего подзащитного. По словам юриста, преступление актера было неумышленным.

Выступая в Пресненском суде Москвы, Пашаев признался, что вся его семья погибла в ДТП. Жертвами стали отец, мать, три брата и дядя юриста.

«Я, как никто, знаю, что такое гибель близких. <...> Пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку. <...> И то, я не хотел наказания. Это неумышленное преступление! Ну кто не пьет?» — заявил он.

На сегодняшнем заседании Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Прокурор запросил для него 11 лет колонии общего режима.

Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу на Садовом кольце, там он протаранил фургон «Лада», за рулем которого был Сергей Захаров. Он умер той же ночью в больнице.

Результаты экспертизы подтвердили, что актер был пьян во время ДТП. Кроме сильного алкогольного опьянения (примерно бутылка водки) в крови Ефремова выявили следы марихуаны и наркотиков.