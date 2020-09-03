Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

Москва, 3 сентября. Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского по причине сокращения урожая винограда в 2020 году. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, семья которого владеет группой «Абрау-Дюрсо».

На открытии III «Столыпин-форума» Титов подчеркнул, что пандемия коронавируса сказалась и на виноградарстве. Непростая ситуация в этой отрасли сложилась в том числе из-за общемировых проблем, например из-за изменения климата.

«Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит «выпивания», — предупредил он.

Титов отметил, что бизнесу, который не мог себе позволить приостановить деятельность из-за карантина, помогло государство. Тем не менее убытки в целом оцениваются в 36% от прибыли — это более 1,5 триллиона рублей.

Росстат при этом сообщал, что валовый сбор винограда в России в 2019 году в хозяйствах всех категорий побил рекорд. Показатель в 678 тысяч тонн — максимальный с 1990 года.

Специалисты компании «Такском» ранее заявили, что россияне стали тратить меньше денег на алкоголь. Эксперты проанализировали около 22 миллиардов кассовых чеков и выяснили, что продажи алкоголя с января по август текущего года упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, выяснилось, что жители России все чаще отдают предпочтение не крепким напиткам, а светлому пиву.