Манукян нашел связь между Шевченко, Ходорковским, Навальным и Белоруссией

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, судя по его соцсетям и Telegram-каналу, заметно нервничает. Его, похоже, раздосадовало, что фокус внимания в последнее время сместился с событий в Белоруссии на Алексея Навального. Но больше всего Ходорковского волнует, что одна из его фавориток — бывший координатор «Открытой России» (организация в РФ признана нежелательной) в Ростовской области, член федерального штаба этого движения Анастасия Шевченко — уже почти два года сидит под домашним арестом вместо того, чтобы устраивать протестные акции в российских регионах.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян продолжает серию материалов, касающихся дела Анастасии Шевченко, а также ее окружения в «Открытой России».

«Миньоны» Ходорковского. Колонка Вадима Манукяна

После официального продления Анастасии Шевченко домашнего ареста до 1 декабря 2020 года идейный вдохновитель и создатель «Открытой России» Михаил Ходорковский разразился гневным постом, в котором опустился до откровенного запугивания российского суда. Пугать судей он решил своими «миньонами» (напомню, так в XVI веке во Франции называли фаворитов высокопоставленных особ).

«Фантастические твари, ваша «крыша» не вечна, а нас уже много, и мы ждем… И мы не белорусы», — угрожающе написал Ходорковский.

Свой гневный пост беглый олигарх проиллюстрировал фотографией Анастасии Шевченко на фоне Капитолия. Фото было сделано во время ее поездки в Вашингтон на «курсы повышения квалификации».

Намек Ходорковского вполне очевиден: мол, белорусы у себя в стране не захватывают власть насильственным путем, а его «миньоны», дескать, к этому готовы и только ждут подходящего момента.

Думаю, в Михаиле Борисовиче говорит обида. Он, по данным моих источников, сделал высокую ставку на Белоруссию и на насильственную смену там власти — замену президента Александра Лукашенко на более прозападную фигуру. Источники сообщают, что со стороны Ходорковского определенным силам в Белоруссии оказывается финансовая помощь, а действия протестующих координируются через его «миньонов». Об этом говорит в частности факт, что сразу после начала там массовых беспорядков на «подмогу» белорусам выдвинулись некоторые руководители и члены «Открытой России». Не всем из них удалось попасть в Белоруссию. На подступах к границе непрошенных помощников вычислили и отправили восвояси.

Боевые подруги

Заметную роль в аккумулировании финансов на протестную активность в Белоруссии сегодня играет Яна Гончарова. Она координирует работу колл-центра, который занимается финансовой помощью протестующим, стимулируя их идти дальше по дороге незаконных действий. Еще в самом начале беспорядков в Белоруссии Гончарова заявляла, что отступать уже некуда и, если «революция» провалится, всем, кто участвовал в протестах, придется туго.

Напомню, именно Гончарова привела Анастасию Шевченко в несистемный оппозиционный «движ». Сначала они вместе работали в коммерческой фирме, потом, в 2015 году, так же — рука об руку — начали выходить на протестные акции в Ростове-на-Дону. С января по апрель 2017 года Гончарова вместе с Шевченко успела «погреться» в «Открытке». Самостоятельно Яна еще и поработала в штабе Алексея Навального.

Получив штраф за незаконную деятельность, Гончарова решила, что «пора валить», иначе все это могло закончиться для нее тюрьмой. Сначала Яна перебралась на Украину, затем оказалась в Минске. Вполне очевидно, что она там, где можно погреть руки на протестном финансовом потоке. Теперь Гончарова через соцсети каждый день активно вдохновляет белорусов на «подвиги».

А вот Анастасия Шевченко вовремя не соскочила, и все это закончилось для нее судебной скамьей в рамках уголовного дела. Перед самым задержанием Шевченко, понимая возможные последствия сотрудничества с нежелательной организацией, продолжала ездить по городам и весям необъятной России, распространяя идеи Ходорковского и занимаясь пиаром структур, вмешивающихся во внутренние дела РФ.

Анастасию, на ее счастье, успели остановить в шаге от деятельности, которая могла привести к куда более серьезным статьям УК РФ. Так что пусть скажет спасибо, что ее вовремя остановили, дав возможность встать на путь исправления. Надеюсь, этот четкий сигнал она хорошо расслышит.

В заключение скажу так: в России, как мы видим, ни один из «майданщиков» не остается незамеченным. Пусть скажут спасибо те, кого остановят в шаге от радикализации. Ради их же блага.