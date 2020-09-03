Адвокат Ефремова оскорбил защитника потерпевшей стороны на заседании суда

Москва, 3 сентября. На заседании суда по делу актера Михаила Ефремова его адвокат Эльман Пашаев перешел на личности со своей старой знакомой, адвокатом потерпевшей стороны Анной Бутыриной. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее между представителями защиты уже возникали публичные разногласия, Пашаев даже использовал в адрес своей коллеги нецензурную брань. На этот раз защитник Ефремова в ответном слове решил раскрыть секреты прошлого Бутыриной.

По его словам, несколько лет назад будущего адвоката привел к нему его друг.

«Сказал: «Вот ребенок, надо научить». Ты мне чай подавала, кофе подавала! Что ты там говорила о моей личности?!» — переходит на «ты» адвокат.

Также Пашаев припомнил старой знакомой и слова о «плохом русском».

«Я говорю очень красиво по-русски. Национальную школу в Азербайджане закончил с золотой медалью. Университет! Я разговариваю на пяти языках, поэтому с акцентом говорю», — ответил Пашаев.

На этом он не остановился, решив поразить участников судебного заседания подробностями не только прошлого, но и настоящего Бутыриной.

«А Порш Кайен где взяла?! Уважаемый суд, женщине за 40, а она роман крутит с 24-летним мальчиком! Дом у него требовала за 23 миллиона долларов!» — высказался Пашаев.

Напомним, что ранее защитник Ефремова уже делал выпады в сторону представителя потерпевшей стороны. Как объяснила сама Бутырина, его расстроил тот факт, что женщина выбрала для работы по этому делу сторону, противоположную бывшему коллеге. При этом адвокат семьи погибшего в ДТП подчеркнула, что ни помощницей, ни ученицей Пашаева она никогда не была.

На этом же заседании Михаил Ефремов официально признал свою вину в смертельном ДТП. В ответ прокурор запросил в качестве наказания для актера 11 лет колонии общего режима.