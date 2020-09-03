Злой пранк жениха на свадьбе рассмешил гостей

Лос-Анджелес, 3 сентября. Жених во время свадебной церемонии решил подшутить над невестой и «посовещался» с друзьями. Видео забавного инцидента опубликовал Reddit.

Торжественная церемония проходила на сцене большого зала. Священник спросил, согласна ли невеста выйти замуж за стоящего рядом жениха. Девушка ответила согласием.

Потом священник задал этот же вопрос жениху, но парень взял паузу, отошел к своим свидетелям и демонстративно «посовещался» с ними. После такого злого пранка в зале послышался громкий смех.

Вероятно, друзья жениха одобрили его выбор, потому что жених согласился жениться на девушке. Пользователи Reddit cчитают, что случай забавный, но девушке было несмешно.

«Зачет. Друзья плохого не посоветуют. Камера конечно из 90-х», — написал подписчик. «Отличный розыгрыш!» — признался другой пользователь. «Это неправильно. Как человек, живущий на Западе, вы должны возмутиться оскорблением чувств невесты. И негров, на всякий случай», — с иронией заметил еще один подписчик.

Ранее сообщалось, что участник программы «Давай поженимся» рассмешил Ларису Гузееву и Розу Сябитову. Он показал, каким может быть беременный мужчина. Так потенциальный жених хотел понравиться невесте.