Малышева отреагировала на слухи об уходе с Первого канала

Москва, 3 сентября. Телеведущая Елена Малышева прокомментировала слухи в соцсетях о закрытии ее программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Ведущая отреагировала на распространяемую информацию и успокоила зрителей: ее программа скоро вернется в эфир.

«Начнем выходить в эфир с 7 сентября», — сообщила Малышева.

Ведущая провела прямой эфир в Instagram для поклонников, которые не могут дождаться возвращения программы. Малышева назвала основные показания для вакцинации от коронавируса.

Ранее Малышева дала несколько советов, которые помогут нормализовать сон. Кроме этого, специалист показала свою спальню. Короткий репортаж она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, спальня является для нее местом, где она проводит самое тихое время в своей жизни. Она также обратила внимание на небольшие подарки, которые они делают с мужем друг другу.

До этого Малышева рассказала, что наиболее эффективным способом похудения являются белковые и углеводные диеты. По ее словам, средиземноморский рацион отлично подойдет любому человеку, желающему сбросить вес.