СМИ рассказали о главном разочаровании в жизни Селены Гомес

Вашингтон, 3 сентября. Известная американская певица Селена Гомес рассказала о своем главном разочаровании в жизни. Звезда была в шоке, узнав правду о Санта-Клаусе.

Певица с самого детства знала, что будет знаменитой. Мечтающая о славе певица регулярно слышала насмешки от одноклассников, которые не верили в успех Гомес. Однако это не сломило звезду, и она стремительно шла к своей цели.

На жизненном пути артистки были сложные периоды, но со всеми она успешно справлялась. Даже тяжелое расставание с поп-певцом Джастином Бибером не принесло ей столько грусти, как правда о Санта-Клаусе.

«Одним из самых больших разочарований девочки стала правда о Санта-Клаусе», — пишет Infox.ru.

Сказать, что финал романа с Бибером оказался легким для Селены нельзя. За отношениями этой пары следил весь мир, фанаты верили, что молодые звезды поженятся. Однако свадьбой дело не закончилось, и после расставания с Бибером, который был моложе артистки на два года, певица заявила, что ей нужен мужчина постарше.

До Бибера у Гомес были отношения со звездой «Сумерек» Тейлором Лотнером и певцом Ником Джонасом.