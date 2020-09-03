Прокурор рассказал о бригаде киллеров, которой руководил Фургал

Москва, 3 сентября. У обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала была бригада киллеров. Об этом подразделении, занимавшемся ликвидацией неугодных ему лиц, заявил представитель гособвинения.

«Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц», - сказал прокурор.

Сам Фургал на сегодняшнем заседании потребовал отвода следственной группы, расследующей его дело. Следствие по делу бывшего хабаровского губернатора было продлено на пять месяцев — до 8 февраля 2021 года.

Напомним, Фургала подозревают в причастности к организации заказных убийств бизнесменов в начале 2000-х годов. По данным прокурора, некоторые участники процесса «испытывают страх и трепет» как от Фургал, так и его соучастников. Причем, как подчеркнул представитель гособвинения, этот страх носит реальный характер, потому что для участников процесса эта «угроза не ликвидирована».

Фургал был задержан в ночь на 9 июля. Он отрицает свою вину. По мнению экс-губернатора, уголовное дело против него инициировали, чтобы сместить с занимаемой должности. Врио Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев.