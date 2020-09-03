Как бизнесу получить льготы от государства

Власти активно предлагают льготы для бизнеса, но часто мы слышим, что их непросто получить. О том, как воспользоваться поддержкой государства, Федеральному агентству новостей рассказал основатель инвестиционного бюро Syncing Group Дмитрий Синкин.

«Не по понятиям»

По словам Синкина, льготы или преференции от государства у некоторых предпринимателей вызывают стойкое отторжение.

«Для коммерсантов, начавших свой путь в эпоху советских цеховиков, получение льготы — это «не по понятиям». Взаимодействие с государством тогда рассматривалось как слабость. В эпоху перестройки для уверенных в себе бизнесменов из 90-х это — унизительная процедура, как очередь в собес. А для предпринимателей, выживших в 2000-е, основные вопросы: «А это вообще законно?», «Надо ли играть в азартные игры с государством?». Или, наоборот, [они думают, что] там уже все расписано, лучше дать на лапу! Многие чиновники и правоохранители тоже считают, что обращение за льготой — это практически мошенничество, а ее получение — как минимум покушение на совершение преступления», — пояснил Синкин.

По его словам, за последние 30 лет бизнес в России не был приучен к получению льгот, так как он, конкурируя с советскими предприятиями, выигрывал и без «подачек». Или даже «отжимал» у государства все, что ему нужно. Например, через приватизацию.

«В последние годы — не скучно»

«В последние годы — не скучно: кризисы, санкции, девальвация, а еще карантин. Конкуренция усиливается, хлебные места и отрасли сокращаются. Или приходят технологические конкуренты, транснациональные корпорации. Банкротство для бизнеса становится вполне себе обыденной перспективой. Кроме того, статистически увеличивается и фискальная нагрузка на бизнес, в том числе за счет налоговой дисциплины», — рассказал Синкин.

По его словам, иностранцы и инвесторы относятся ко всем льготам иначе. Даже в английском языке с этим словом больше созвучны другие значения — привилегия, преимущество, благо, стимул, право. Это контракт с государством на создание рабочих мест, а как следствие — выплата обществу значительных налогов в будущем.

«Нам всем, и предпринимателям, и обществу, надо смотреть на льготы с этих позиций и их использовать. Для инвесторов есть более 100 способов получения преференций [в виде] недвижимости, субсидий или серьезные налоговые послабления. Многие сервисы сейчас оцифрованы, можно подать заявку не выходя из дома», — добавил Синкин.

Кроме того, заметил эксперт, существует множество государственных институтов развития — для промышленников, для экспортеров, для малого и среднего бизнеса и так далее. Все они пытаются оказать поддержку, часто — на конкурсной основе.

«Необходимо представить не просто заявление, а например, бизнес-план или обоснование, что ваше предприятие использует эту помощь максимально эффективно. Также часто при выделении имущества, финансовых средств власти подписывают договор с предпринимателем для прозрачности отчетности и получения помощи. Мой совет: чтобы обыграть конкурентов, сегодня надо максимально серьезно отнестись к выбору и получению льготы. Иначе они обойдут в этом вас», — заключил Дмитрий Синкин.

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