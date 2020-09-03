Муцениеце призналась, что на развод с Прилучным ее вдохновила Собчак

Москва, 3 сентября. Актриса Агата Муцениеце призналась, что на развод с Павлом Прилучным ее вдохновила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Об этом она рассказала в одном из выпусков своего YouTube-шоу «Честный развод».

В четверг на канале Муцениеце вышло новое видео, в котором она обсуждает с Собчак ее развод с актером Максимом Виторганом. Артистка поинтересовалась у телеведущей, почему супруги, у которых есть общий ребенок, решили расторгнуть брак, а также выяснила, кто был инициатором этого процесса.

Кроме того, Муцениеце заявила, что ситуация в личной жизни Собчак отразилась на ее собственных отношениях с мужем.

«Для меня ты послужила вдохновением не побояться пойти против людей. До сих пор мне пишут: «А как вы с Пашей не будете вместе?». То есть это до сих пор существует. Для меня было очень важно не бояться публике показать, что я могу развестись, показать, что наша семья неидеальна», — откровенно объяснила она.

Актриса также добавила, что ее восхитила стойкость, с которой Собчак «твердо встретила» все, что «полилось» на нее после случившегося.

Телеведущая ответила, что ей приятно слышать такое признание. По мнению Собчак, главное, чему она может научить кого-либо в жизни, — это дать осознание того, что на самом деле для любого человека не имеет значение происходящее в жизни другого, поскольку каждый эгоист.

Собчак второй раз вышла замуж 13 сентября прошлого года. В марте того же года вместе с Виторганом они официально подтвердили, что давно живут раздельно, но продолжают вдвоем воспитывать сына.

Новым избранником телеведущей стал российский режиссер Константин Богомолов. Пара устроила эпатажную свадьбу, выбрав для поездки в Грибоедовский ЗАГС Москвы черный катафалк, напоминает «Газета Кемерова».

Муцениеце развелась с Прилучным минувшим летом. Новой пары у нее нет.