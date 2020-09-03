Фотограф Пугачевой показал Киркорова и Стоцкую в образах фараона и царицы

Москва, 3 сентября. Личный фотограф заслуженной певицы Аллы Пугачевой Роман Родин порадовал пользователей Instagram новым архивным снимком. На этот раз он показал короля российской эстрады Филиппа Киркорова и певицу Анастасия Стоцкую в необычных костюмах.

На снимке, который опубликовал Родин, Киркоров и Стоцкая предстали в образах в египетском стиле. Певец одет в костюм фараона, а поп-исполнительница, судя по всему, изображает его царицу. Вероятно, снимок был сделан в те годы, когда Киркоров и Стоцкая регулярно выступали вместе.

«Красота — она и в Африке красота», — подписал фотографию Родин.

Пользователям соцсети очень понравился необычный архивный снимок.

«Красота — не то слово! Это шикарно!» — восхитился podarikirkorovu.

«Роман, спасибо, что радуете нас такими шикарными фото», — поблагодарила Родина oksana_gornostaeva_mos.

Напомним, Киркоров стал продюсером Стоцкой в 2002 году. Именно под его руководством она записал свои первые хиты, например, трек «Вены-реки». Вместе певцы исполняли композицию «Влюбленная душа».

Ходили слухи, что Стоцкую и Киркорова связывают не только деловые, но и романтические отношения. Более того, многие отмечают, что сын исполнительницы поразительно похож на короля эстрады.

В прошлом году в эфире шоу «Секрет на миллион» певица откровенно рассказала, что действительно была влюблена в короля поп-сцены. По словам исполнительницы, однажды певец поцеловал ее в лифте, провожая домой. Также Стоцкая призналась, что до сих пор трепещет при появлении Киркорова.