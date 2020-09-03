Звезда «Сватов» покрасовалась в купальнике на отдыхе с подругами

Одесса, 3 сентября. Звезда популярного сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась с фанатами снимками с отдыха на Черном море. Поклонники осыпали актрису восторженными комплиментами.

В Одессе 25-летняя актриса отдохнула вместе с подругами.

«Впервые за полгода выбрались с девчонками на гастроли. Как видите, не теряем времени зря. Соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и, конечно же, по сцене. С большим нетерпением ждем встречи со зрителем», — написала она в посте в Instagram.

На снимках девушка красуется в черном купальнике, который выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры. Поклонники назвали девушку «богиней» и пожелали ей отличного времяпрепровождения.

«Я в восторге… Какая же ты красивая», — отреагировала lilia.5328.

Напомним, что широкую известность Кошмал принесла роль Жени Ковалевой в пятом и шестом сезонах телесериала «Сваты», за которую девушка была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Актриса также запомнилась зрителям по ролям в популярных сериалах «Сашка», «Хороший парень», «Село на миллион».

Ранее актер Федор Добронравов рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» может выйти на экраны уже в следующем году.