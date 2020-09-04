Зампред правительства Крыма рассказал о будущих трассах, отелях и водоводах

Тринадцать новых инфраструктурных проектов на 130 миллиардов рублей будут запущены в Крыму до 2024 года. На полуострове продолжается строительство автомобильных трасс, включая обходы Симферополя и Евпатории. Идет возведение 50 школьных и дошкольных учреждений. Решается вопрос с новыми очистными сооружениями для Севастополя, в Восточном Крыму прокладывают протяженный водовод с бытовой водой, а под Евпаторией выделена площадка для строительства пятизвездочных отелей.

О масштабных планах строительства на полуострове в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

Новые дороги

— Евгений Константинович, вы занимаете должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым, курирующего важное направление — строительство и транспорт. Какие первоочередные проекты на полуострове необходимо претворить в жизнь в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя?

— До 2024 года в Крыму нам предстоит выполнить 13 новых проектов общей стоимостью порядка 130 миллиардов рублей. Среди них самые знаковые — это второй этап дороги Евпатория—Мирный, с обходом самой Евпатории: планируется построить современную четырехполосную трассу.

Кроме того, завершить юго-восточный обход Симферополя: по плану он пройдет из Донского до Перевального, минуя сам город. Важность этого обхода в том, что он позволит туристам и жителям Крыма, едущим по трассе «Таврида», не заезжая в Симферополь, выехать в районе села Перевальное — это значительно разгрузит от транзитного транспорта сам Симферополь.

— Решит ли завершение строительства новых дорог в Крыму транспортную проблему полуострова?

— Новые магистрали, конечно, решат транспортную проблему полуострова. Но надо помнить, что это как обоюдоострый меч: с одной стороны, мы разгружаем крымские дороги, а с другой — делаем полуостров более привлекательным для автотуристов, и тем самым повышается транспортный трафик. Чтобы из-за возросшего потока Крым вновь не встал в пробках, мы до 2024 года наметили ряд проектов, осуществление которых не только разгрузит одну из самых проблемных точек, Южный Крым, но и облегчит жизнь автомобилистов в Восточном и Западном Крыму.

Надо понимать, что точечными проектами правительство Крыма, даже при поддержке федерального центра, не сможет решить комплексную проблему полуострова. Здесь как раз нужен масштабный проект, который позволит если не решить, то значительно облегчить транспортную доступность нашей территории.

Туристический кластер и цены

— В связи с недавней пандемией наши соотечественники вновь начали открывать для себя курорты республики. Во многом этому способствовал не так давно возведенный Крымский мост. При этом многие туристы, побывавшие на полуострове, начинают сравнивать местные санатории с зарубежными, в частности с турецкими. Честно признаться, противоречивых мнений и критики условий в крымских отелях много. Как вы думаете, строительство новых, современных санаториев на полуострове поможет решить эту проблему?

— Чтобы ответить на этот вопрос, давайте для начала посмотрим статистику. В России, на всю страну, — примерно чуть больше 1,5 тысяч километров побережья теплого моря. И в условиях, когда привычные для части россиян зарубежные курорты оказались недоступными, наша задача, как крымского правительства, с поддержкой федерального центра и президента России, — создать все условия, чтобы в первую очередь российские и, конечно, зарубежные бизнесмены начали вкладывать деньги в курортную инфраструктуру Крыма.

Взять ту же Турцию. Мало кто знает, что до турецкого туристического бума европейские и американские инвесторы в 1980-е годы вложили в эту страну миллиарды долларов. И лишь после этого мир узнал, что такое турецкие курорты. Поэтому я уверен, что по завершению всех инвестиционных государственных программ мы точно сможем претендовать на звание «Жемчужины Черного моря».

В той же Федеральной целевой программе заложено обоснование создания туристического кластера: для этого за Евпаторией мы выделили площадку размером примерно 600 гектаров. Сейчас готовится документация для подведения туда коммуникаций, в том числе улично-дорожной сети, с выделением кластеров для пятизвездочных, четырехзвездочных и трехзвездочных гостиниц. Помимо этого предполагается возведение апарт-отелей.

Правительство Крыма постарается учесть потребности и возможности всех туристов, приезжающих к нам отдохнуть. И, повторюсь, под Евпаторией будут созданы как раз те самые перспективные площадки для развития туристического кластера на полуострове.

— Я надеюсь, как турист, новые отели позволят скинуть цены на отдых в Крыму?

— Не готов сейчас сказать, сколько будет стоить отдых в новых отелях: мы сейчас на стадии разработки документации. Однако уверен, что избыточное предложение качественных услуг приведет к снижению цен. Здесь вступают в силу уже рыночные механизмы: та самая конкуренция, заставляющая бизнес привлекать клиентов самым простым способом — снижением цены. Плюс заработает механизм господдержки: с этого года предусмотрена компенсация нашим соотечественникам, отдыхающим на российских курортах. Это большой комплексный вопрос, но прежде чем об этом говорить — надо все построить.

Школы, больницы, очистные сооружения

— Отойдем от туристических проблем и вернемся к местным заботам. В частности, я хотел бы поговорить о социальных программах Крыма. На ваш взгляд, какие из них требуют первоочередной реализации и почему?

— Сегодня в Крыму реализуется ряд важных социальных программ. Прежде всего стоит выделить строительство более 50 школьных и дошкольных учреждений.

Надо признать, что правительству полуострова досталось тяжелое наследство от украинских властей. Украина в постсоветский период фактически заморозила в Крыму строительство школ и детских садов. И как следствие этой непродуманной политики — нынешние многотысячные очереди детишек, желающих попасть в садик. Как раз при реализации нашей программы строительства удастся полностью снять этот наболевший вопрос. Для правительства полуострова избавиться от очередей в школы и детские сады — задача номер один.

Помимо этого ведется возведение новых больничных корпусов клиники имени Семашко и ряда отделений в муниципальных и республиканских больницах. Уверен, что после завершения строительства наша больница имени Семашко станет лучшей не только на полуострове, но и во всем Южном федеральном округе.

По плану это будет лечебное учреждение на более чем 700 койко-мест площадью 70 тысяч квадратных метров. Планируется оснастить его уникальным современным оборудованием. Таковы, на мой взгляд, сейчас для нас самые знаковые социальные проекты.

— Один из жизненно важных вопросов для полуострова, в частности Севастополя, — недостаток нормальных очистных сооружений. В ходе недавнего визита в Крым заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в течение месяца там начнется возведение очистных. Не скажется ли реализация этого проекта на других планах, не менее важных?

— Вы правы: вопрос с севастопольскими очистными сооружениями — один из важных и проблемных. Но почему-то многие журналисты хватаются только за эти очистные сооружения. Дело в том, что помимо Севастополя планируется построить еще 13 новых очистных. Это как раз соответствует числу практически всех приморских районов.

Президент Владимир Путин поручил главе республики добиться присвоения Черноморскому побережью Крыма статуса международного стандарта по чистоте морской воды. Единственный способ сделать это — возвести и реконструировать очистные сооружения во всех приморских районах полуострова. Мы взяли все районы: от Фороса до Судака включительно. Так что современные очистные уже совсем скоро появятся не только в Севастополе, но и во всех населенных пунктах Крыма, граничащих с Черным морем.

Водный вопрос

— Теперь, пожалуй, самая неудобная тема: я имею в виду проблему обеспечения полуострова водой. Что сейчас делается, чтобы решить в Крыму водный вопрос?

— Действительно, проблема нехватки воды — одна из острых на сегодняшний день. В Федеральной целевой программе запланировано строительство водоводов. Сейчас мы занимаемся прокладкой трубопровода в Восточном Крыму: он обеспечит водой с Неженского и Новогригорьевских водозаборов. Длина водовода составит примерно 180 километров двух ниток труб. Это так называемая бытовая вода.

Сейчас у нас остро стоит проблема обеспечения водой Симферополя. Прежде всего, это связано с погодными условиями — нынешний год довольно засушливый. Вы знаете, что Министерство обороны в экстренном порядке проложило временный водовод. Это дает нам возможность получать для Симферополя в сутки дополнительно 45–50 тысяч кубов воды с Белогорского водохранилища.

Конечно, это временная мера, но мы прорабатываем идею строительства постоянной магистрали. В случае засушливых годов — к сожалению, как показывает история метеонаблюдений, раз в 15 лет наступает такой период — это позволит нам перебрасывать с Белогорского и Таганского водохранилищ воду в Симферопольское водохранилище.

Что касается других муниципалитетов, то там острой проблемы нет. Тем не менее, нехватку воды остро ощущает наше сельское хозяйство, и пока мы не видим решения этой проблемы. Точнее будет сказать, что наука, а без нее тут никак не обойтись, не дает нам приемлемого ответа. Пока все, что предлагают ученые, в конечном итоге делает заоблачной себестоимость литра воды и неподъемным — стоимость проекта для бюджетного финансирования.

Работа как хобби

— Вы — строитель с большим стажем. А есть ли такие возведенные вами объекты, которыми вы гордитесь? Чтобы проходя мимо них с дочерью, вы могли бы сказать: этот дом построил твой папа?

— Для меня все мои объекты — значимые. Начиная с первого: когда мне не было еще 25 лет, я построил простой магазин площадью 50 квадратных метров, — и заканчивая многоэтажным жилым комплексом площадью 20 тысяч квадратных метров. Они все знаковые для меня. У каждого — своя история, по каждому я могу рассказать и показать любые детали. Поэтому не могу выделить что-то одно. Для меня каждый объект — как человек: со своей жизнью, со своей судьбой.

— Несмотря на ваши 37 лет, вы уже многого добились. Вы сами считаете ли себя успешным человеком? И если да, то откройте тайну вашей успешности.

— Честно говоря, мне тяжело оценивать самого себя как успешного или неуспешного. Это пусть коллеги и руководство меня оценивают. Я так думаю, что если с работы пока еще не выгнали, значит все делаю правильно! А если говорить про мой секрет, то чтобы быть успешным на работе, она должна быть одновременно и хобби. Это позволяет работать от души.

— Есть ли у вас планы дальнейшего личностного и профессионального роста? Не хотелось бы стать политиком федерального масштаба?

— Вы знаете, нет. Пока не наведем порядок в Крыму, не решим проблемы, не построим все запланированные объекты, таких мыслей, планов просто не может быть. Конечно, если руководство не скажет — в бой!