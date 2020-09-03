Фирсов после вскрытия Легкоступовой назвал причину ее смерти

Москва, 3 сентября. Вдовец Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов назвал причину смерти супруги после объявления результатов вскрытия.

«Я вам еще раз говорю: это был несчастный случай. Это все, что я могу сказать. Спасибо большое. Мое состояние очень плохое», — заявил он в комментарии для передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Он добавил, что перед смертью Валентины они «отдыхали, веселились и радовались жизни».

Запись его слов включили во время эфира, посвященного смерти Легкоступовой. В студии присутствовала дочь певицы Анетта Бриль. По словам девушки, ее мать умерла от закрытой черепно-мозговой травмы в сочетании с тяжелым ушибом головного мозга.

Бриль считает, что в трагедии есть вина Фирсова, не обратившегося своевременно к медикам. Анетта убеждена, что считает, что новый муж ее матери допустил халатность и не вызвал вовремя скорую помощь.

Напомним, 54-летняя Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. За неделю до этого она попала в наркоклинику. Туда ее поместила дочь. Из этой клиники артистку перевели в реанимацию. Она впала в кому и вскоре умерла.