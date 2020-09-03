Миро объяснила, почему «врушка» Асмус не повела дочь в первый класс

Москва, 3 сентября. Популярный блогер и скандальный светский хроникер Лена Миро раскрыла «тайну», почему актриса Кристина Асмус не смогла присутствовать на первой в жизни школьной линейке своей дочери. Блогер заявила, что бывшая жена юмориста Гарика Харламова предпочла дочери работу.

Как написала Миро в своем ЖЖ, Асмус — «мелкий и подлый человек» под ангельской личиной. И дело, по словам хроникера, вовсе не в том, что актриса ставит свою карьеру выше важнейших семейных событий, а в том, что она при этом обманывает общественность, так как является «патологической врушкой».

Речь идет о посте в Instagram звезды «Интернов», где она пожаловалась фанатам на сложившиеся обстоятельства, помешавшие ей быть рядом с дочерью 1 сентября.

«Всю ночь ревела перед 1 сентября... Оттого, что я так мечтала отвести Настю за руку в первый класс, так долго ждала этот день, готовилась и переживала... Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать. Что мы только с командой не думали, как только не ругались, но съемку не в Москве перенести оказалось просто невозможно... Даже с катастрофическими штрафами!» — посетовала артистка.

Миро объяснила, что дело в этой ситуации заключается исключительно в расставлении приоритетов. И нисколько не винит Асмус за то, что она выбрала работу — светский хроникер признается, что поступила бы точно так же в аналогичной ситуации.

«Получается, что слезы Кристины — жалкие оправдания. По факту, она добровольно приняла на себя обязательства быть в Геленджике, а теперь ноет, что не смогла приехать, будто ее там удерживают силой», — пишет блогер.

В заключение Миро объясняет оправдания актрисы в соцсетях тем, что ты отчаянно пытается казаться «светлым человечком», каковым, по мнению блогера, на самом деле не является.

Ранее Миро возмутилась тем, что сын Рудковской и Плющенко получил грамоту в первый же день учебы и пожалела учителей, которые будут с ним работать.