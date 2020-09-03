Гаспарян отреагировал на слова Лукашенко о фейковом «отравлении» Навального

Писатель Армен Гаспарян прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «отравление» Алексея Навального является фальсификацией. В ходе беседы с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным белорусский лидер рассказал о перехвате разговора Варшавы и Берлина по поводу Навального.

«Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать, мы подготовим и направим [аудиозапись] в ФСБ) отчетливо говорит, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил Лукашенко.

По мнению белорусского президента, цель провокации с Навальным, в которую фактически втемную была втянута канцлер Германии Ангела Меркель, помешать России помочь Белоруссии в преодолении кризиса.

Политолог, писатель, видеоблогер Армен Гаспарян считает, что к заявлению Лукашенко следует отнестись со всей серьезностью.

«Александр Григорьевич Лукашенко — это же не массовик-затейник и не клоун из Крыжополя, чтобы просто так делать такие заявления на встрече с российским премьер-министром, да еще и под видеокамерами. Совершенно очевидно, что у этих заявлений есть абсолютно четкая аргументация, — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это означает, что количество неприятных вопросов, которые возникли вчера после заявления Ангелы Меркель [по поводу якобы «отравления» Навального «Новичком»] только увеличится».

По словам Гаспаряна, все прекрасно понимают, что ситуация с Навальным не имеет ничего общего с якобы «отравлением» «Новичком» двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

«Все это совсем не похоже на Солсбери, — говорит собеседник ФАН. — Поэтому теперь германская дипломатия будет искать выход из этой малопочтенной для себя ситуации. Может быть, это урок хотя бы кому-нибудь станет примером, и кто-то поймет, что время вселенской дикости заканчивается».

Впрочем, по словам Гаспаряна, либералов это вряд ли чему-нибудь научит.

«Как показывает практика, все они привыкли себя считать очень умными, они думают, что их такое не коснется. Это мы тоже, к сожалению, неоднократно проходили», — подчеркнул Армен Гаспарян.

В то же время, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, к такого рода заявлениям, как то, что прозвучало из уст Александра Лукашенко, следует относиться с осторожностью.

«Думаю, человек [Алексей Навальный], который сегодня находится в коме, в любом случае находится под воздействием каких-то факторов. Что это за факторы, мы не можем сказать, пока это не будет юридически установлено. Лукашенко сослался на перехваченный разговор, но пока информации мало. Надо бы еще понять, кто с кем разговаривал. Мы хотим достоверную информацию, поскольку вопрос щепетильный», — отметил Александр Шерин.

Ранее правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, блогера Алексея Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву 20 августа. После того, как блогеру оказали помощь в больнице Омска, его по просьбе родственников переправили на лечение в Германию, в популярную у российской оппозиции клинику «Шарите». По данным немецких медиков состояние Навального остается стабильно тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.