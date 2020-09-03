Коллеги Дженнифер Лопес признались, что были влюблены в актрису

Москва, 3 сентября. Известная американская певица Дженнифер Лопес горячо любима не только поклонниками, но и коллегами-мужчинами. Партнеры звезды откровенничали, что влюблены в артистку.

Лопес неоднократно признавалась одной из самых красивых и сексуальных женщин планеты. Многие восхищаются фигурой звезды, которая регулярно посещает спортивный зал и правильно питается. При этом такая женственная фигура у поп-исполнительницы была еще в молодости — певицу называли «гитарой» из-за широких бедер и узкой талии.

Естественно, фигура, вызывающая зависть у женщин и восторг у мужчин, — работа артистки над собой. Дженнифер ранее говорила, что держать себя в хорошей форме невозможно без тренировок, поэтому она бывает в спортзале не меньше пяти раз в неделю. Танцовщица любит кардиотренировки. Более того, звезда сцены никогда не употребляет алкоголь.

Многие представители сильного пола в восторге от 51-летней актрисы. Как пишет Infox.ru, практически все коллеги-мужчины Лопес, которые когда-либо с ней работали, были в нее влюблены. Более того, некоторые мужчины признались, что пятая точка знаменитости — источник вдохновения.

Ранее Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками диетой, которая позволит сохранить идеальную фигуру.