Премьер Белоруссии заявил о попытке внешних сил вбить клин в отношения с РФ

Минск, 3 сентября. Внешние силы пытаются вбить клин в отношения России и Белоруссии, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

По словам Головченко, Белоруссия подверглась массированному давлению внешних сил, которые пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, а также «вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Белоруссия и Россия».

Белорусский премьер добавил, что встреча премьеров двух стран в Минске является доказательством «подлинных братских отношений между странами в непростое время». Головченко подчеркнул, что, потерпев «неудачу в попытке политического блицкрига», внешние силы пытаются расшатать экономику Белоруссии. Однако Минску не привыкать противостоять внешним силам, особенно чувствуя поддержку России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Мишустиным предупредил, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами. Он сообщил, что белорусским спецслужбам удалось перехватить разговор представителей Берлина и Варшавы, который доказывает, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией. По мнению Лукашенко, директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову и главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину нужно «серьезно разобраться в этой ситуации».