Вассерман рассказал, как Россия может победить в инфовойне с Западом

Москва, 3 сентября. Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы одержать победу в информационной войне, которая была устроена Западом. К такому выводу пришел политический эксперт, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Вассерман напомнил, что в информационном пространстве уже давно установили свое доминирование различные западные глобальные корпорации, которые с помощью таких средств, как всемирная сеть Интернет, добиваются экономических и политических целей.

Россия же, по его мнению, способна одержать победу в информационной войне с Западом и одолеть диктатуру глобалистов США, развивая свои технические возможности и создавая коммуникационные платформы. Более того, Москва может разработать некий аналог Интернета, который позволит справиться с диктатурой глобалистов.

По словам Вассермана, российским специалистам необходимо задуматься над созданием и раскруткой более совершенных и масштабных поисковых систем, которые не будут уступать по своей эффективности таким платформам, как Google.

«Для этого надо, грубо говоря, создавать свой Интернет. Для этого надо создавать или раскручивать из числа уже существующих, вроде RuТube, хостинги, сопоставимые с YouТube по объему информации и по удобству ее поиска. Это все достижимо, но требует денег и времени», — рассказал Вассерман.

Ранее Вассерман назвал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «марионеткой Европы». Он оценил желание премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг как можно быстрее провести встречу с Тихановской и объяснил, с чем связана такая спешка.