Forbes назвал имена самых богатых мировых звезд

Лос-Анджелес, 3 сентября. Самой богатой знаменитостью в этом году стала модель Кайли Дженнер. Сестра теледивы Ким Кардашьян заработала 590 миллионов долларов, пишет Forbes.

В 2015 году Кайли основала косметическую компанию Kylie Cosmetics. В 2020 году звезда продала 51% акций этой фирмы, умножив свои финансовые активы.

На второй строчке — рэпер Канье Уэст, который имеет прямое отношение к семье Дженнер-Кардашьян. Он женат на сестре Кайли — Ким. Уэст заработал 170 млн долларов благодаря продажам кроссовок Yeezy.

На третьем месте находится теннисист Роджер Федерер, который пока ничего не продает. Его состояние выросло до 106,3 млн долларов благодаря рекламным контрактам.

В десятке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes оказались футболисты Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, а также баскетболист Леброн Джеймс, актер Тайлер Перри, радиоведущий Говард Стерн.

В этом году в топ-лист попал известный американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон, его богатство увеличилось до 87,5 млн долларов. Агенты выбивают Джонсону самые большие гонорары за съемки в кино.

Ранее сообщалось, что дизайн новых кроссовок Канье Уэста рассмешил поклонников. Они попросили певца завязывать с бизнесом и заниматься музыкой.