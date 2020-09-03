Скандал с Леросом обернется для Зеленского политическим нокаутом

На Украине разгорелся очередной громкий скандал. Одиозный депутат Гео Лерос с трибуны Рады обрушился на президента Владимира Зеленского, обвинив его во всех смертных грехах. За это Лероса исключили из партии «Слуга народа» и завели против него два уголовных дела. Украинские политологи считают, что инцидент с депутатом-смутьяном может стать для президента началом конца, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Большинство украинских СМИ сухо написали об инциденте — мол, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос заявил, что президент Зеленский нарушил свои обещания, а глава офиса президента Андрей Ермак «злоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы». А ведь это был, по сути, первый случай острой публичной критики в нынешней Раде в адрес первых лиц страны. К тому же убойная речь Лероса прозвучала на открытии новой парламентской сессии — при максимальном стечении прессы.

Еще интереснее, что именно заявил Лерос в адрес Зеленского — это процитировали на Украине немногие СМИ. А говорил он, собственно, чистую правду.

«Господин президент, вы не стали воевать со старой системой — вы просто с ней слились! Именно вы заразили своими «микробами и бактериями лжи» целую страну, упустив шанс вернуть статус великой державы и обменяв его на «конверты от олигархов». Вы сдали страну в аренду этим негодяям, чем сами себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории! Уже понятно, что не будет никаких «посадок». Скоро украинцы окончательно поймут, что не хотят встречать следующую весну с вами во главе страны», — заявил Лерос.

Нардеп публично обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии внятной стратегии развития страны. По его словам, «страна движется в пропасть», а президент возглавляет «кланы Януковича в парламенте». Лерос отметил, что президент назначил выходца из «95-го квартала» Ивана Баканова главой СБУ, и тот «взял под контроль всю теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, рэкет и рейдерство бизнеса». Также, по словам Лероса, президент назначил главой Антимонопольного комитета «сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии».

Главу офиса президента Ермака Лерос назвал «агентом российской разведки».

«Президент Зеленский декларировал — сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Сегодня это звучит как издевательство, когда офис президента возглавляет Ермак — агент ГРУ РФ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную госизмену», — сказал Лерос.

Его выступление произвело эффект разорвавшейся бомбы в украинском информполе. В Киеве обожают громкие политические скандалы, но говорить даже полуправду с трибуны Верховной рады — это слишком, даже по местным меркам. Лерос — представитель группы прозападных активистов в украинской элите, так называемых «соросят». За свою недолгую политическую карьеру он отметился парой драк в Раде, ссорой с главой офиса президента, законопроектами за введение на Украине эвтаназии и легализацию марихуаны, а также декларацией о доходах, которая вызвала большие вопросы у правоохранителей.

По своим взглядам Лерос — скорее, радикал. Однажды он лично устроил травлю однопартийца Евгения Шевченко за выступление на российском ТВ. Нардеп из «Слуги народа» выступил в передаче «Большая игра» на Первом канале и заявил, что «мир в Донбассе срывают националисты», а также раскритиковал украинизацию. После эфира на Шевченко набросился Лерос, посоветовав тому «прийти в Раду в костюме матрешки».

Президент Зеленский сначала отзывался о Леросе, которого ему рекомендовал экс-глава ОП Андрей Богдан, как о «нормальном парне», а затем назвал его «аферистом». После выступления Лероса в Раде гарант, по слухам, пришел в ярость и лично распорядился выгнать депутата из своей партии. Эксперты уверены — тем самым президент показал свою слабость, и, если он продолжит в том же духе, это может закончиться для него политическим крахом.

Политолог Олег Соскин считает, что инцидент с исключением Лероса из президентской фракции обернется крахом для Зеленского.

«Исключение Лероса из «Слуги народа» — это очень плохой инцидент. Он означает, что всё в украинской политике делается неправильно. То, что сделал Зеленский и его фракция, все эти разговоры про «микробы» и «бактерии», как он назвал людей, с которыми заходил во власть, — это просто недопустимо. Даже если он внутри себя так считает, то это просто обида маленького мальчика. Это значит, что он не политик», — пояснил эксперт.

Соскин уверен — то, как повел себя президент, говорит о его некомпетентности и обернется скорым политическим нокаутом.

«Настоящий политик вообще не имеет права вот таким образом реагировать на публичные нападки на себя. Во-первых — это глупо. Во-вторых — это недопустимо. В-третьих — это опасно, с точки зрения стратегии. Это говорит о том, что Зеленским правят эмоции, — указал аналитик. — Он не имеет политического опыта, но он хотя бы должен уметь проанализировать, к чему приводили подобные инциденты его предшественников. В новейшей истории Украины аналогичные случаи были и у Кравчука, и у Кучмы, а также у Януковича, у Ющенко и целая россыпь — у Порошенко. И это всегда заканчивалось для украинских президентов политическим крахом».

Но еще хуже то, что президент своими действиями, по сути, создал из Лероса фигуру, которая станет его публичным оппонентом, считает эксперт.

«Своими действиями Зеленский поднял из небытия никому не известного Лероса. Я вообще о нем не знал до того, как ему спалили машину (это произошло в ночь с 30 на 31 августа. — Прим. ФАН). А теперь гарант превратил его в практически равную себе фигуру! То есть он породил внутри своей системы потенциального ее уничтожителя. Этот «микроб» уже заразил всю фракцию, что может стать для Зеленского началом конца», — подытожил Соскин.

Член партии «Слуга народа» Николай Тищенко после скандальной речи прямо назвал Гео Лероса «предателем».

«Как иначе можно назвать человека, который сначала был советником президента, а спустя год облил его грязью? Предатель. Лерос — лжец и алчный человек, которому интересен только самопиар. Он предал идеи команды и украинский народ. А предателей никто не любит, и в самом начале нового политического сезона мы, как команда президента, продемонстрировали, что готовы делать чистку. И начали с себя. Это не последнее такое решение — нам давно пора избавляться от предателей», — сказал Тищенко.

А украинский публицист Юрий Ткачев назвал Гео Лероса «чудовищно хитрым депутатом».