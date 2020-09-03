Нарышкин отреагировал на заявление Лукашенко об «отравлении» Навального

Москва, 3 сентября. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации «отравления» Алексея Навального могут иметь основания, считает глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Если президент Лукашенко такое заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это», — ответил Нарышкин на вопрос журналистов о заявлении Лукашенко.

Президент Белоруссии на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что белорусским спецслужбам удалось перехватить разговор представителей Берлина и Варшавы, который доказывает, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией. Лукашенко добавил, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами. Он призвал российские спецслужбы обратить внимание на полученную коллегами информацию.

Накануне специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Посол РФ в ФРГ был вызван в МИД страны. Российский дипломат сообщил, что никакой субстантивной фактуры по делу Навального ему не передали.