РФ и Белоруссия договорились по вопросам оплаты энергоносителей

Москва, 3 сентября. Белоруссия и Россия достигли договоренностей по оплате энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах российской и белорусской правительственных делегаций в Минске.

«Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанными с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей», — сказал он после переговоров белорусской и российской правительственных делегаций в Минске.

Также глава российского правительства отметил, что для России одной из приоритетных задач является вывод сотрудничества с Белоруссией на еще более высокий уровень. Российская сторона заинтересована в том, чтобы наполнить отношения двух стран новым содержанием и реализовать в отраслевом взаимодействии лучшие практики в России и Беларуси. Однако пока раскрывать суть договоренностей и озвучивать принятые решения Мишустин не стал.

Кроме того, на встрече представителей правительства России и Белоруссии Мишустин заявил, что Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, предупредил премьера РФ о том, что Запад готовит «пакости» для России перед региональными выборами. Он подчеркнул, что «спокойной жизни» страны Запада не дадут ни белорусской, ни российской стороне.