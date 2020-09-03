Билли Айлиш борется с синдромом Туретта

Вашингтон, 3 сентября. Популярная американская певица Билли Айлиш страдает от синдрома Туретта. Звезда долго скрывала свой недуг, однако журналисты обратили внимание на необычную мимику певицы.

Билли Айлиш прославилась совсем юной — еще подростком она покорила своих слушателей. Никто из фанатов еще не знал, что в 12 лет девочке поставили диагноз синдром Туретта. Это генетическое заболевание, связанное с поражением нервной системы.

Зачастую люди, страдающие синдромом Туретта, непроизвольно создают какие-то звуки, у них резко дергается тело и голова. У Билли Айлиш заболевание протекает не в тяжелой форме — она непроизвольно моргает, поднимает брови и выпучивает глаза. Поэтому кумир молодежи не сильно акцентирует внимание на этой проблеме.

При этом многие фанаты до сих пор думают, что необычное поведение звезды и мимика просто дополнение к образу американской певицы, пишет Infox.ru.

Стоит отметить, что на сегодняшний день у ряда известных людей есть синдром Туретта. Например, актер Каспар Ли издает звуки животных, а легендарный футболист Дэвид Бекхэм может повторять одно и то же движение по несколько раз.