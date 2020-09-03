В ЕС пока не рассматривают введение санкций из-за «отравления» Навального

Брюссель, 3 сентября. Власти Евросоюза пока не обсуждает введение санкций из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, потому что виновные в этом лица не установлены, заявил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Что касается санкций, то сложно говорить о наказании, когда нет расследования и виновные неизвестны», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Представитель ЕС добавил, что расследование должно быть проведено Москвой, потому что ситуация произошла на территории России. Он также отметил, что Брюссель видит готовность российской стороны сотрудничать по ситуации с Навальным.

«Власти России сказали, что будут сотрудничать. На данный момент мы видим сигнал готовности сотрудничать», — подчеркнул он.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Через два дня Навальный был транспортирован в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите».

Многие эксперты уверены, что отравление блогера является следствием приема наркотических веществ. В частности, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный попал в реанимацию из-за употребления наркотиков или из-за отравления, организованного его западными кураторами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг Навального.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что блогер якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустин сообщил, что разведка республики перехватила данные переговоров Берлина и Варшавы о том, что отравление блогера является фальсификацией.