Украинские артисты на митинге пригрозили властям «большой дубиной»

Киев, 3 сентября. Митинг представителей музыкальной индустрии завершился возле здания кабмина Украины в Киеве. Участники выступили против частичного запрета на проведение концертов в связи с карантином, введенным из-за коронавирусной инфекции.

Ранее украинское правительство ужесточило карантинные меры, запретив проведение выступлений. Концерты могут организовывать только те учреждения культуры, для которых такая деятельность в течение последнего года является основной.

Многие музыканты выступили против такого решения. На митинге в Киеве появились, например, Ольга Полякова, Alyona Alyona, Алина Паш. Они исполнили несколько песен и озвучили свои требования представителю правительства.

В частности, Полякову возмутило, что украинские власти «закрывают глаза» на деятельность некоторых артистов. Она напомнила об исполнителе Jony, который недавно дал концерт в ночном клубе в Киеве.

Полякова потребовала разрешить выступления всем артистам с соблюдением санитарных норм.

«Дайте нам точные ограничения, чтобы мы понимали, по каким правилам нам играть», — подчеркнула она.

Певица пригрозила властям решительными действиями, подчеркнув, что артисты «стучатся» к власти один раз, а потом «возьмут большую дубину и выломают двери».

Правительство Украины ранее приняло решение закрыть границу для въезда иностранцев с 29 августа до 28 сентября. Пускать на территорию страны будут только иностранцев с разрешением на проживание и членов международных или гуманитарных миссий.