Модель первого V-образного самолета испытали в Германии

Берлин, 3 сентября. Инженеры Делфтского технологического университета и компания KLM провели летные испытания модели первого V-образного самолета.

Специалисты из Нидерландов сначала испытали самолет в аэродинамической трубе, а потом подняли его в воздух на авиабазе в Германии.

Копия Flying-V — 22.5-килограммовый летательный аппарат поднялся в небо и летела со скоростью около 80 км/ч, пишет издание Planet Today.

По словам руководителя проекта Рулофа Воса, размер крыльев модели составляет 3,1 м, а длина — 2,8 м. Самолетик взлетел благодаря электрическому двигателю мощностью 4 кВт. Источником питания является 6-кг Li-pol аккумулятор.

В испытаниях приняли участие специалисты авиакомпаний KLM и Airbus. Все расчеты инженеров подтвердились, но создателям нового аппарата придется изменить центр тяжести и решить проблему раскачки воздушного судна при взлете.

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