Нарышкин: У экстремистов с Украины не получится перенести пожар в Белоруссию

Москва, 3 сентября.Украинские экстремисты после собственной страны пытаются «перенести пожар» в соседнюю Белоруссию, но у них это «не получится». Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Таким образом он прокомментировал реакцию Москвы на сообщения о появлении украинских экстремистов в республике.

«Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится», — сказал Нарышкин.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на территории республики находятся около 200 натренированных на территории Украины экстремистов. По его словам, все они провоцируют радикальные действия в Минске и других белорусских городах.

В республике с 9 августа не прекращаются массовые беспорядки, которые начались после президентских выборов. В СК Белоруссии отмечали, что протестные акции не являются спонтанными. По версии следователей, к активным действиям демонстрантов профессионально призывают подготовленные координаторы.

На организованный характер провокаций указывал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он говорил о том, что обстановку в стране расшатывают внешние силы — «западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь».