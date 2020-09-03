Специалисты НИИ Склифосовского не нашли ядов в организме Навального

Омск, 3 сентября. Взятые у Алексея Навального биологические материалы исследовались с помощью масс-спектрометра, который был произведен в США. При этом результаты исследования продемонстрировали отсутствие ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Об этом заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н​​​.В. Склифософского Михаил Поцхверия.

«Исследование проводилось на масс-спектромере, который содержит в себе 240 тысяч стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе национального института стандартизации США… Фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Поцхверия подчеркнул, что по итогам исследования в биоматериалах Навального также не были обнаружены следы неизвестных веществ, которые не входят в библиотеку масс-спектрометра.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен из Омска в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии выступили с утверждением о том, что Навальный якобы «подвергся воздействию отравляющего вещества». Позднее американский сенатор Роберт Менендес призвал главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным. Аналогичное требование озвучила немецкая партия «Союз 90 / Зеленые», потребовав прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Многие эксперты уверены, что госпитализация блогера является постановкой, которую он сам спланировал, чтобы сбежать на Запад от судебного наказания.

Почему спектакль с «отравлением» выгоден самому Навальному читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.