Мишустин заявил о поддержке Россией суверенитета Белоруссии

Минск, 3 сентября. Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече президентом республики Александром Лукашенко.

«В гостеприимном Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии», — отметил глава российского кабмина.

Мишустин подчеркнул, что для россиян Белоруссия — родная страна. Дело не только в исторических, языковых, духовных связях, дело и в миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, добавил российский премьер. Кроме того, глава кабмина передал Лукашенко привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

На встрече с Мишустиным Лукашенко предупредил, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами. Он сообщил, что белорусским спецслужбам удалось перехватить разговор представителей Берлина и Варшавы, который доказывает, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией. По мнению Лукашенко, директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову и главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину нужно «серьезно разобраться в этой ситуации».