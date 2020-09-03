Премьер ЦАР обсудил укрепление безопасности в стране с представителем МО РФ

Банги, 3 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада в присутствии министра обороны страны Мари-Ноэль Кояра провел встречу с генерал-майором ВС РФ Олегом Польгуевым. В ходе аудиенции обсуждались вопросы сотрудничества России и ЦАР в военной области.

Нгребада высоко оценил помощь, оказываемую Россией Вооруженным силам ЦАР (FACA). Премьер-министр отметил обширный опыт генерала Польгуева, который работал ранее в Танзании и Анголе. Он выразил уверенность, что эти знания будут полезны для дальнейшего укрепления безопасности в стране.

В свою очередь, генерал Польгуев заявил, что рад использовать свои навыки на благо российско-центральноафриканского сотрудничества. Он отметил значение открытия российского военного представительства в ЦАР, которое послужит укреплению взаимодействия стран в военной области и положительно скажется на подготовке военнослужащих FACA.

Ранее, после встречи с президентом республики Фостен-Арканжем Туадера Олег Польгуев заявил, что представительство РФ при Минобороны ЦАР будет открыто в кратчайшие сроки.

Этому предшествовали переговоры министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Мари-Ноэль Кояра на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» в подмосковной Кубинке.

В рамках встречи Шойгу рассказал, что Россия рассматривает ЦАР как надежного и перспективного партнера, а также подтвердил намерения РФ оказывать дальнейшую поддержку Центральноафриканской Республике в вопросах укрепления безопасности.