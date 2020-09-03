Премьер-министр Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от COVID-19

Минск, 3 сентября. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко испытает на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом глава правительства РФ рассказал на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

«Я рад, что Роман Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо», — сказал российский премьер-министр.

Мишустин в ответ на соответствующий вопрос Лукашенко заверил, что Россия поможет Белоруссии вакциной от COVID-19.

Напомним, что над препаратом от COVID-19 в России работают сразу несколько центров. Первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию, стал российский препарат «Спутник V». Его разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Уже известно, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре 2020 года после того, как будут налажены поставки больших партий препарата. Первыми его должны получить лица из групп риска: в частности, врачи и учителя.