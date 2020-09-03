Корнилов предрек попытки Запада расшатать ситуацию в России

Запад сделает ставку на историю с «берлинским пациентом», чтобы осуществлять провокации в адрес России и попытаться раскачать ситуацию в стране, заявил Федеральному агентству новостей политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов. При этом на российскую «оппозицию» западные страны не возлагают надежды из-за ее слабости и неорганизованности.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что страны Запада готовят «пакости» перед выборами в российских регионах. Об этом говорит перехваченная белорусской разведкой запись переговоров Варшавы и Берлина, которые обсуждали приближающийся единый день голосования в России, сообщил он.

«То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — заявил Лукашенко.

По заверениям президента Белоруссии, между западными странами обсуждалась ситуация с основателем «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексеем Навальным. Исходя из записи понятно, что «отравление» блогера — это фальсификация, говорит белорусский лидер.

Политолог Владимир Корнилов считает, что секретные переговоры Германии и Польши показывают стремление этих государств «напакостить» России.

«Соответственно, стоит ожидать новых пакостей в таком же духе. Со стороны Запада будут провокации в адрес России и попытки раскачать ситуацию в ней. Смею заверить — напор этих самых пакостей, как сказал Лукашенко, может быть самым большим. В прошлом году был доклад корпорации RND о том, как дестабилизировать ситуацию в России. Там, правда, на российскую оппозицию надежды особо не возлагались в связи с ее слабостью и неорганизованностью. Но в то же время Запад сделает ставку на историю с берлинским пациентом», — рассказал Корнилов.

Защититься от информационного давления западных стран и провокаций Россия может, уверен собеседник ФАН. Он назвал несколько способов.

«В первую очередь нужно активно работать в информационном поле, в том числе в социальных сетях. Также необходимо эффективнее взаимодействовать с молодежью», — подчеркнул эксперт.

Но самое главное — нужно рассмотреть вопрос о запрете участия иностранцев в российских выборах и политических процессах. Корнилов не сомневается, что их деятельность является вмешательством во внутренние дела страны.

«Пример [политтехнолога Виталия] Шклярова, который задержан в Белоруссии, тоже чему-то должен научить Россию. Давно пора рассмотреть вопрос о правомерности участия иностранных граждан в предвыборных кампаниях в России. У нас тут ничего не отрегулировано, в отличие от США», — резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повода для обвинений России в якобы отравлении блогера у других стран нет. Кроме того, Кремль заинтересован в скорейшем выяснении причин ухудшения состояния здоровья Навального и ждет официальной информации об этом от Германии.