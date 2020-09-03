Карасев: Польша потеряет государственность, если нападет на Белоруссию

Для Польши Белоруссия — это лакомый кусок бывшего советского пирога. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Карасев.

Минск не будет мириться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Польшу, что Минск не будет мириться с польскими флагами в Гродно и планами перехода Варшаве области при распаде Белоруссии.

«Они видят, что у нас в Белоруссии поляки живут, но это наши, белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Белоруссии Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Белоруссию, у нас для этого методов и мер предостаточно», — заявил Лукашенко.

«А за спиной камень»

Как заметил Владимир Карасев, если бы Белоруссия не была союзником России, а у власти в Минске был не Александр Лукашенко, а, допустим, Виктор Янукович, то мировая общественность увидела бы в республике кровавый переворот. Мир бы наблюдал вхождение на территорию суверенного государства войск Польши, Литвы и Украины. Произошло бы отторжение белорусских территорий.

«Помните, как Польша в союзе с гитлеровской Германией разорвала Чехословакию? И сейчас польские власти в лицо улыбаются и Киеву, и Минску, но за спиной держат камень. Белоруссия рассматривается Варшавой не как сосед или партнер. Для Польши Белоруссия — это лакомый кусок бывшего советского пирога. Ухоженный, чистый и опрятный. Ограбить, разрушить Белоруссию, превратив ее в нынешнюю русофобскую Украину — это цель официальной Варшавы. Но если Польша рискнет напасть на Белоруссию, она потеряет свою государственность», — пояснил Владимир Карасев.

«Польша от моря до моря»

Как отметил политический аналитик Владимир Соловейчик, польские клерикально-националистические правители открыто заявляют о себе как о прямых идейных и политических наследниках фашистского диктатора Юзефа Пилсудского. Как известно, краеугольным камнем всех внешнеполитических доктрин Пилсудского и его сторонников, «пилсудчиков», был тезис про «Польшу от моря до моря» — в границах от Балтийского до Черного морей.

«Этот тезис настолько крепко засел в головах нынешних польских «правых», что они руководствуются им в своей нынешней деятельности. Это означает установление «санитарного кордона» вокруг западных границ РФ и втягивание Белоруссии и Украины в зону польского влияния, установление там марионеточных режимов. При этом тактика польских правонационалистических правителей по отношению к Украине и Белоруссии различна, несмотря на общность стратегии и целей. Если Украину в «польскую орбиту» нынешние «пилсудчики» хотят втянуть целиком, то по отношению к Белоруссии [они] прекрасно понимают, что это сейчас никак у них не получится», — пояснил Владимир Соловейчик.

Поэтому, считает эксперт, ставка делается на расчленение Белоруссии, усиление влияния на ее западные области, где сильна католическая церковь, где живет немалое число католиков-униатов, где в меньшем количестве представлены другие этнические группы. С подачи польского начальства, при его активном финансировании и не менее активном участии польских спецслужб, ведется инфильтрация польской агентуры влияния в разного рода НКО, общественные объединения, структуры «свободных профсоюзов», что особенно заметно в Гродно.

«Не остается в стороне от этого процесса и католическая церковь, влияние которой в Гродно и вокруг него достаточно велико. Во время существования Народной Польши католическая церковь с подачи Ватикана боролась против коммунистов из ПОРП и народной власти. Так и теперь она продолжает свой «крестовый антикоммунистический поход» уже против трудящихся братской нам Белоруссии. Естественно, что белорусский президент Александр Лукашенко не мог не отреагировать на подобную ситуацию. Как гарант Конституции Белоруссии, он обязан стоять до конца за единство и территориальную целостность, за суверенитет своей страны», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, в этой ситуации Лукашенко сделал грамотный ход с проведением военных учений в Гродненской области. Он прибыл туда сам, выступил на массовом митинге в Гродно, организованном ветеранскими и патриотическими объединениями и местными коммунистами, а затем поменял главу администрации области.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в соседней стране. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Лидер страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться в ее внутренние дела.