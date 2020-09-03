Мини-пиг двоих канадцев оказался обычной деревенской свиньей

Оттава, 3 сентября. Двое канадцев несколько лет назад купили поросенка под видом мини-пига, узнав у продавцов, что животное незначительно увеличится в размерах. Однако оно выросло и стало весить более 300 кг.

Дерек Уолтер и Стив Дженкинс назвали нового питомца Эстер и поселили в доме. Самка свиньи была крошечной и, по словам бывших владельцев, не должна была существенно расти. Она фактически заменила собаку, поскольку быстро научилась выполнять специфические команды и спала с хозяевами.

Уже в восемь месяцев Эстер весила 77 кг. При этом набор массы не останавливался, как и высота животного. Тогда владельцы поняли, что купили обычную деревенскую свинью, передает KP.Ru.

За время жизни с питомицей мужчины сильно к ней привыкли, поэтому решили не отказываться от нее и даже создали для нее более комфортные условия. Ради свиньи канадцы купили более просторный загородный дом, в котором у Эстер появились собственный бассейн и спальня.

Кроме того, хозяева завели животному страницы в социальных сетях. В Instagram на аккаунт Эстер подписаны 605 тысяч пользователей. В Facebook число тех, кто следит за ее жизнью, превышает 1,5 млн человек.