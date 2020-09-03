Около 800 наемников переброшены Турцией в Ливию за последний месяц

Ковентри, 3 сентября. Турция перебросила в Ливию 800 наемников из Сирии за последний месяц. На это указали сирийские правозащитники, сообщает Alsaaa24.

Директор мониторинговой организации SOHR Рами Абдель Рахман подчеркнул, что турецкая сторона продолжает вмешиваться во внутриливийский кризис, направляя туда наемников. По его словам, за прошедшие четыре недели в североафриканскую страну из Турции было переброшено около 800 сирийских джихадистов.

Рахман подчеркнул, что SOHR располагает достоверными свидетельствами переброски 17 900 радикалов из Сирии в Ливию при помощи Турции. Среди завербованных боевиков присутствуют несовершеннолетние. Сейчас в североафриканском государстве в рядах наемников находится как минимум 350 человек, кому не исполнилось 18 лет.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что Анкара нацелена на стабилизацию обстановки на севере Африки. Однако политика республики в отношении региона приводит к обратным результатам и эскалации кризиса. Текущие действия турецкой стороны — укрепление связей с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), заключение соглашений в военной и экономической сферах — показывают, что Анкара рассчитывает продолжить грубое вмешательство в дела Ливии. Эксперт по геополитике Константин Соколов ранее отмечал, что Турция делает все возможное для того, чтобы «пустить корни» в Ливии.