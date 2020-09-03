Кремль пока не получил данных Минска о фальсификации отравления Навального

Москва, 3 сентября. Кремль пока не располагает деталями насчет данных Минска о том, что отравление Алексея Навального могло быть фальсифицировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет», — уточнил представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Напомним, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал премьер-министра РФ Михаила Мишустина о перехвате разговора Варшавы и Берлина. По словам белорусского лидера, переговоры были перехвачены белорусской радиоэлектронной военной разведкой.

«Поскольку там (на западных границах Белоруссии) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами», — уточнил он.

Лукашенко отметил, что расшифровка отчетливо говорит о том, что отравление Навального было фальсификацией. Эти данные, по словам политика, будут переданы в ФСБ.

Помимо этого, он сообщил, что Запад готовит «пакости» для России перед региональными выборами.

Ранее многие эксперты выразили мнение, что отравление Навального было просто предлогом,чтобы вывезти его из России. В частности, политолог Владислав Ганжара не исключил, что тема «отравления» могла быть этапом спецоперации по его побегу на Запад. С ним согласился и политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

О том, что в организме блогера не было выявлено никаких ядов и следов от них, подтвердили эксперты сразу двух российских лабораторий.