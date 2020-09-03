Навального «надули», как лягушку через соломинку. Колонка Голоса Мордора

Оппозиция ФРГ призвала правительство Германии предоставить политическое убежище Алексею Навальному.

В этой новости очень много замечательного. Во-первых — то, что убежище предоставляют тогда, когда его просят. Что-то я очень сомневаюсь что Алексей из комы мог как-то просигнализировать властям Германии о том, что он просит убежища. А его близкие и родственники не имеют на это право без личного согласия.

Ну и, конечно, как-то все это очень поспешно. Такое впечатление, что кто-то очень сильно торопится. Мол, спецоперации этой ждали так долго, что просто невтерпеж ждать еще какое-то время, и именно поэтому как из рога изобилия посыпались различные предложения и заявления. И «Северный поток — 2» отменить, и еще санкции против России ввести, да и вообще — пересмотреть все отношения с Москвой. И, конечно же, политическое убежище самому Навальному. Ну, разве что только Алексей не написал заявление об убежище заранее, по договоренности с кураторами. Но это очень вряд ли. И я объясню, почему.

А тут все очень просто. Надо ли менять Алексею жизнь в России на непонятно что в Германии? Это же на Западе Навального представляют как вечно гнобимого и преследуемого врага Владимира Путина, который отважно борется с «кровавой чекистской диктатурой». А реальность — она куда прозаичнее.

Жизнь в России у Алексея такая, что ей наверняка позавидовали бы многие германские политики — из тех, кто предлагает дать ему политическое убежище. Абсолютно неприкасаемый (якобы «отравление» совершенно ничего не доказывает). Очень материально обеспеченный — даже богатый. Обласканный жирными спонсорами — как из самой России, так и из-за рубежа. Алексей практически неподсуден. Любые обвинения для него — совершеннейшая ерунда. В самом худшем случае — там, где другим светит приличный реальный срок, Алексей отделывается условкой.

Алексей совершенно свободен в своих действиях. Совершенно ничего не мешает ему бесконечно раскатывать по самым разным странам мира, тратя там огромные деньги. Денег этих в декларациях Навального вы, кстати, не увидите, но и в данном случае у налоговых органов к нему вопросов не возникает.

В общем — не жизнь, а сказка. А мелкие неприятности типа зеленки — обычный необходимый паблик рилейшнз. В принципе, и сама история с «отравлением» — она тоже вполне может быть из этой серии.

Знаете, как лягушку надувают через соломинку в заднице? Вот, так же и Навального надули, придали ему пущей значимости. И, возможно, с его ведома. Разве что не до конца рассказали о последствиях. В любом случае: для России это «отравление» — сплошные потери, в минимуме — имиджевые, в максимуме — материальные. А вот для врагов России — сплошные выгоды.

И очень хочется увидеть лицо Навального, когда он выйдет из комы и ему сообщат о предоставлении политического убежища. Уверен, что он откажется и выразит желание вернуться в Россию, где, «невзирая на опасность, будет бороться с режимом».

А на самом деле — кататься как сыр в масле.