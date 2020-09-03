Лукашенко намерен на встрече с Путиным расставить все точки над «i»

Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении расставить все точки над «i» на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко на встрече с главой Кабмина РФ Михаилом Мишустиным отметил, что Москва и Минск значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Он поблагодарил российскую сторону за интенсивные переговоры между правительствами.

Глава Белоруссии намерен на встрече с Путиным в Москве обсудить наиболее чувствительные вопросы отношений между двумя странами. Он считает, что политический кризис в республике стал уроком не только для Минска.

«Этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы… две братские республики – и Россию, и Беларусь. И по многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились», — сказал он.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава государства заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

С результатами выборов согласились далеко не все жители республики. Оппозиция стала устраивать несанкционированные акции, требуя провести новое голосование.