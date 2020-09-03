Появилось видео с рассказом Лукашенко о перехвате разговора про Навального

Минск, 3 сентября. Появилось видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывает премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Берлина и Варшавы о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Ролик опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, в перехваченном разговоре прозвучало, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об «отравлении» Навального сфальсифицировано. По мнению белорусского лидера, заявления для канцлера Германии готовила группа специалистов.

«Это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. <…> Сделали они это, чтобы, цитата, «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии». Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди?» — возмутился Лукашенко.

Напомним, ранее в ФРГ заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Эксперты неоднократно указывали на несостоятельность этой версии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не считает, что «отравление» Навального могло быть кому-то выгодно.