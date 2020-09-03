От Маньчжурии до Кореи: Владимир Винников о верных сроках Второй мировой

Сегодня, 3 сентября 2020 года наша страна впервые празднует новый День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны в 1945 году. Соответствующий федеральный закон был принят Госдумой 14 апреля, спустя три дня одобрен Советом Федерации и утвержден президентом еще через неделю. До того, с 1995 года, день окончания Второй мировой войны официально считался памятной датой, которая отмечалась 2 сентября, в день официальной капитуляции Японской империи.

Основанием для такого изменения в пояснительном документе Госдумы были названы необходимость «укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества». А также то, что «День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.

Неофициально утверждалось, что такой перенос является актом уважения к нашим ветеранам, награжденным медалью «За победу над Японией», где указана как раз дата 3 сентября 1945 года.

Эта же дата была установлена как праздничный «День победы над Японией» указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, и оставалась таковой вплоть до 13 марта 1995 года, когда был принят федеральный закон №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Кстати, сопротивление японских войск на Дальнем Востоке продолжалось еще около двух недель после официальной капитуляции Японской империи и, соответственно, после указа Президиума ВС СССР.

То есть все изменения даты и смысла этого государственного праздника носили и носят не научно-исторический, а политический характер. И если в 1945 году днями Победы объявлялись «первые дни без войны» против соответствующих государств (9 мая — День победы над Германией и 3 сентября — День победы над Японией), то Вторую мировую войну Сталин, да и «союзники» явно не считали оконченной.

Как известно, Потсдамские соглашения касались только судьбы Третьего рейха и общих моментов послевоенного устройства Европы (которые затем пересматривались «явочным порядком», в том числе — через образование ФРГ и ГДР в 1949 году). О прекращении же состояния войны между Советским Союзом и Германией Президиум Верховного Совета СССР объявил своим указом только 25 января 1955 года. А с Японией мирный договор нашей страной не подписан вплоть до нынешнего дня.

Обращаясь к российским школьникам в День знаний 1 сентября 2020 года в рамках Открытого урока «Помнить — значит знать», президент России Владимир Путин не случайно сказал о том, что сегодня многие силы стремятся переписать историю Второй мировой войны с целью принизить подвиг наших предков, которые спасали свою страну и весь мир от угрозы нацистского порабощения. Он подчеркнул, что целью нацистов было уничтожение нашей страны и нашего народа и что нынешние «переписыватели истории», зарубежные и отечественные, преследуют, по сути, ту же самую цель.

«Кто-то забывает, что именно фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года, а не наоборот, — напомнил Путин. — Кто-то забывает, что свыше 80% техники и живой силы противника Красная Армия перемолола именно на Восточном фронте. Кто-то забывает, кто брал штурмом Берлин. Это были советские войска. А мы этого с вами не должны забыть никогда, и не забудем никогда, и не позволим никому это забыть».

Полностью и безоговорочно поддерживая эту позицию российского президента, совпадающую с позицией подавляющего большинства наших соотечественников, включая многих жителей бывших союзных республик, считаю необходимым отметить следующее.

Нынешняя концепция Второй мировой войны, принятая официальной исторической наукой, неоправданно сужает хронологические рамки этого события до периода с 1 сентября 1939 года (начало вторжения Третьего рейха в Польшу) до 2 сентября 1945 года (капитуляция Японской империи). Однако если обращаться к аналогиям, то в истории есть понятия Столетней войны, Тридцатилетней войны, Войны за испанское наследство, Северной войны и другие — в них объединяются боевые действия, которые велись в разных странах мира, порой с перерывами в несколько лет, но диктовались общей логикой событий, их причинно-следственной связью.

Почему-то из этого ряда исключена история как Первой, так и — особенно! — Второй мировой войны. В результате этого их причины, ход, итоги и последствия предстают перед нами в очень обрезанном виде — как если бы, например, картиной «Джоконда» кисти Леонардо да Винчи нам предлагалось считать только лицо ее героини: без фигуры, рук, пейзажа и т. д.

Причины тому понятны. Историю, как известно, пишут победители, поэтому нынешняя версия Второй мировой войны была в общих чертах согласована во второй половине 1950-х годов между США, Великобританией и СССР, а после уничтожения последнего — еще и откорректирована в пользу англосаксонского мира. Мол, сражения Великой Отечественной войны были якобы битвой двух «тоталитарных империй зла», нацистской и советской, а потому «считаются» только в плане победы США и Великобритании. Тогда как Японию-де «поставила на колени» лишь военная мощь Америки, включая ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. И так далее, вплоть до оправдания бандеровцев и прочего околонацистского отребья…

Если же исходить из концепции Второй мировой войны как попытки силовыми методами изменить Версальскую систему мироустройства по итогам Первой мировой войны (окончание — ноябрь 1922 года, с завершением Гражданской войны в России и войны за независимость в Турции), то ее началом придется признать вторжение Японской империи в Маньчжурию (18 сентября 1931 года), а окончанием — прекращение боевых действий на Корейском полуострове (27 июля 1953 года).

Такие хронологические рамки фундаментальным образом изменяют взаимосвязи и трактовку всех событий Второй мировой войны, включая гражданскую войну в Испании, Мюнхенский сговор, роль Польши, советско-финскую войну и т. д., расставив все по своим истинным — а не выгодным сильным мира сего здесь и сейчас — местам.

Надо понимать, что нынешняя попытка России восстановить историческую правду и справедливость в рамках «традиционной» хронологии вряд ли может оказаться успешной, поскольку такой формат сам по себе противоречит исторической правде и справедливости. Поэтому сам перенос праздничной даты Дня окончания Второй мировой войны, при всей его внешней якобы «нелогичности» и «исторической необоснованности», в действительности является необходимым первым шагом по верному пути.