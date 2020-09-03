Ефремов перевел трем потерпевшим по 1 рублю за смертельное ДТП

Москва, 3 сентября. Защита Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по 1 рублю в качестве символической компенсации, сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

Кроме того, Пашаев добавил, что артист готов компенсировать моральный вред старшему сыну погибшего Виталию Захарову в размере 200 тысяч рублей. Гособвинение требовало взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

«Хочу подчеркнуть, что Виталий — взрослый человек, на иждивении Сергея Захарова не состоял», — заявил Пашаев.

В четверг на заседании Пресненского суда Москвы Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.