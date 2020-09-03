Мегаполисы справятся со второй волной COVID-19 благодаря коллективному иммунитету

Если вторая волна COVID-19 придет в Россию, в крупных городах, благодаря уже выработавшемуся коллективному иммунитету, последствия будут незначительными, а вот небольшие населенные пункты могут столкнуться с более серьезными проблемами. Такое мнение высказывают вирусологи и эпидемиологи.

Мегаполисы и коллективный иммунитет

По мнению депутата Госдумы, заслуженного врача, академика РАН Геннадия Онищенко, мегаполисам поможет справиться с инфекцией коллективный иммунитет, который уже вырабатывается. В то же время выражение «вторая волна», которую так полюбили СМИ, является не совсем корректным, поэтому президент РФ Владимир Путин в ходе интервью поправил журналиста Сергея Брилева, употребившего это выражение, рассказал Геннадий Онищенко.

«Меня даже президент поддержал, когда поправил Брилева, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Президент сказал: специалисты говорят, что у нас не «волны», а эпидемический процесс».

Геннадий Онищенко посоветовал не паниковать из-за слухов, что дескать вот-вот будет эта самая вторая волна COVID-19, которая якобы захлестнет большие города.

«Все утверждения, что нас якобы ждет новая волна, — это попытка поддержать тление паники вокруг этого заболевания», — отметил собеседник ФАН.

По словам Онищенко, в популяции уже вырабатывается коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, и этот иммунитет останется с человечеством навсегда.

«Сезонный рост заболеваемости возможен, но никакой безысходности в этом нет, — уверен Онищенко. — Пандемического роста у нас не будет. Будет постепенное проэпидемичивание (естественная иммунизация. — Прим. ФАН) в первую очередь молодого населения, которое на 90% даже клиники не дает (то есть, коронавирусная инфекция у них протекает бессимптомно. — Прим. ФАН)».

Так что не надо из слухов про вторую волну делать проблему, говорит собеседник ФАН.

«Коллективный иммунитет в популяции развивается согласно общим законам эпидемиологии, о которых мы, кажется, забыли, — говорит Геннадий Онищенко. — Вместо этого мы зачем-то вычисляем коэффициент наполненности коек и гробим избыточными ограничениями экономику развитых стан, в том числе нашей».

В качестве примера того, как работают законы эпидемиологии, Онищенко привел ситуацию с сезонным гриппом.

«Обоснованием того, как работают законы эпидемиологии, является ситуация с созданием коллективного иммунитета от гриппа. Этот вирус вошел в человеческую популяцию в начале XX века с высочайшей контагиозностью и создал иммунитет, который сам уже не смог преодолеть. Тогда грипп начитает мутировать, меняя свой генетический код. Поэтому у нас каждый год разные штаммы гриппа, с которыми удается бороться с помощью прививок. Это классика коллективного иммунитета», — отмечает собеседник ФАН.

Похожая ситуация с корью, против которой также действует коллективный иммунитет, поддерживаемый прививками, говорит он.

«Коллективный иммунитет — это закон биологического равновесия», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Регионы могут столкнуться с проблемами

В случае прихода второй волны COVID-19 в Россию небольшие населенные пункты могут столкнуться с более серьезными проблемами по сравнению с большими городами, такое мнение Федеральному агентству новостей высказал известный вирусолог, академик РАН Вадим Покровский.

Геннадий Онищенко относится к таким прогнозам достаточно осторожно. Такое в принципе возможно, но в целом процесс в регионах все равно будет развиваться согласно законам эпидемиологии, уверен академик РАН. Онищенко привел исторические факты, когда изолированное от «большого мира» население оказалось чрезвычайно восприимчивым к различным инфекциям. Такое может в принципе произойти и в наших регионах. Небольшой российский населенный пункт, где до этого не было зафиксировано ни одного случая COVID-19, в случае заноса инфекции может столкнуться с ситуацией, как в китайской Ухани, откуда, собственно, и пошла пандемия, говорит Онищенко.

«Да, такие истории известны, когда какие-то популяции, находившиеся в изоляции, оказались более подвержены некоторым заболеваниям, — отметил Онищенко. — С COVID-19 такое также возможно. Если занос коронавируса произойдет в какие-то наши отдаленные районы, начнется то же, что было в Китае в ноябре прошлого года. Но в Китае другая плотность населения — 11-миллионный город [Ухань] и 30-миллионая провинция [Хубэй]. А у нас, скорее, можно говорить о количестве изолированного населения не более чем в нескольких тысяч человек».

В качестве мер защиты Геннадий Онищенко указал на необходимость оберегать пожилое население от коронавирусной инфекции, посоветовал носить в общественных местах маски и напомнил о необходимости прививок, как от гриппа, так и от COVID-19.

Отметим, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая волна COVID-19 в России не ожидается. Тем не менее она призвала россиян быть готовыми к разным вариантам развития ситуации.

На 3 сентября 2020 года в России зафиксировано 1009995 заболевших COVID-19, в том числе 4995 — за последние сутки. Всего выздоровело 826935 человек, в том числе 5766 — за минувшие сутки. С начала пандемии в России скончались 17528 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России был зафиксирован 11 мая (на выходе из режима самоизоляции), тогда COVID-19 был выявлен у 11656 человек.